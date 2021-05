Elezioni sindaco Roma, Bertolaso: “Non mi candido, se ne facciano tutti una ragione” (Di martedì 11 maggio 2021) Guido Bertolaso, smentisce le voci di una sua candidatura a sindaco di Roma. ”Leggo sui giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l’ho ripetuto in tutti i modi. Io non mi candido. Se ne facciano tutti una ragione”, ha scritto l’ex capo della Protezione civile su Facebook . Ieri, raccontano all’Adnkronos, Bertolaso avrebbe incontrato Matteo Salvini, ma il colloquio sarebbe stato interlocutorio, perché avrebbe ribadito al numero uno di via Bellerio le ragioni del suo no. Intanto, il pressing continua e si fa sempre più forte. “Noi siamo favorevoli a Bertolaso per Roma e mi auguro che ci ripensi”, rilancia Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, ospite ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Guido, smentisce le voci di una sua candidatura adi. ”Leggo sui giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l’ho ripetuto ini modi. Io non mi. Se neuna”, ha scritto l’ex capo della Protezione civile su Facebook . Ieri, raccontano all’Adnkronos,avrebbe incontrato Matteo Salvini, ma il colloquio sarebbe stato interlocutorio, perché avrebbe ribadito al numero uno di via Bellerio le ragioni del suo no. Intanto, il pressing continua e si fa sempre più forte. “Noi siamo favorevoli apere mi auguro che ci ripensi”, rilancia Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, ospite ...

