Denise Pipitone a Scalea? La superteste: "Si chiama così ha una cicatrice" (Di martedì 11 maggio 2021) News La ragazza rom di Scalea si chiama come la figlia scomparsa di Piera Maggio nel 2004. G.B. racconta la segnalazione ai carabinieri Pubblicato su 11 Maggio 2021 Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine nei confronti di una ragazza della Calabria, che risiede a Scalea, la quale sarebbe molto somigliante a Denise Pipitone. Si tratta di una giovane che avrebbe riferito di avere diciannove anni, di famiglia rom e che si chiama proprio Denise. Già ascoltata dagli inquirenti, si è sottoposta alle verifiche del caso. La giovane ha fornito i nomi dei suoi genitori e altre informazioni che potrebbero rilevarsi utili per la ricostruzione del suo passato. Tutti gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica ...

