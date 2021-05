De Marchi si veste di rosa nei boschi di Guccini

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 11 maggio 2021) Stagionaccia da Piacenza a Sestola, sull’Appennino modenese, per il primo arrivo in quota di questo Giro. Saranno contenti i fungaioli, continuasse a piovere ancora qualche giorno nascerebbero i porcini qui neidi castagno cantati da. In gruppo dipende, c’è chi gradisce e chi no. Di sicuro gradiscono i 25 cui danno via libera per andarsi a cercare l’alloro di giornata. La fuga si frammenta presto, ai primi contrafforti. Si svolgono così due corse in una. Rimane una coppia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.