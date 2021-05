David di Donatello 2021: Sophia Loren vince a distanza di 60 anni dal suo primo premio dell'Accademia (Di martedì 11 maggio 2021) Sophia Loren ha vinto ai David di Donatello 2021, a distanza di 60 anni dal suo primo riconoscimento dell'Accademia del Cinema Italiano. Sophia Loren ha conquistato un David di Donatello 2021 nella categoria Miglior Attrice Protagonista, salendo nuovamente sul palco dei premi assegnati dall'Accademia del Cinema Italiano a distanza di 60 anni dalla sua prima vittoria, avvenuta nel 1961 con La Ciociara. La star del cinema ha messo d'accordo i giurati grazie alla sua interpretazione nel film La vita davanti a sé, distribuito su Netflix. L'attrice è stata accompagnata sul palco dal figlio ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021)ha vinto aidi, adi 60dal suoriconoscimentodel Cinema Italiano.ha conquistato undinella categoria Miglior Attrice Protagonista, salendo nuovamente sul palco dei premi assegnati dall'del Cinema Italiano adi 60dalla sua prima vittoria, avvenuta nel 1961 con La Ciociara. La star del cinema ha messo d'accordo i giurati grazie alla sua interpretazione nel film La vita davanti a sé, distribuito su Netflix. L'attrice è stata accompagnata sul palco dal figlio ...

