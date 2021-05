Covid Veneto, oggi 417 contagi e 17 morti: bollettino 11 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 417 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 17 morti. I guariti o dimessi sono stati 1.158. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Verona a 118, Venezia a 84 e Vicenza a 81. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 417 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 11. Nella tabella si fa riferimento ad altri 17. I guariti o dimessi sono stati 1.158. Tra le province con ilr numero di nuovi casi Verona a 118, Venezia a 84 e Vicenza a 81. L'articolo proviene da Italia Sera.

