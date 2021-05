Coronavirus | in Lombardia 30 decessi in 24 ore Aumentano gli ingressi in terapia intensiva

(Di martedì 11 maggio 2021) Il bollettino dell’11 maggio Insono 788 i casi diconteggiati nell’ultima giornata. Ieri invece ne erano stati segnalati 583. Nelle ultime 24 ore si registrano +30mentre ieri erano state segnalate 23 vittime. Il totale è di 123.282dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 11 maggio, sono 2.556. Sono 40.736 gli attualmente positivi. I pazienti ricoverati nei reparti disi attestano a quota 454; di questi, 17 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. In 37.726 si trovano in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 33.979 nuovi tamponi, per un totale di 9.917.506 test eseguiti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER Leggi ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-13) e nei reparti (-58). A fronte di 16.223 tamponi ef… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-22) e nei reparti (-104). A fronte di 51.195… - mapivi63 : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-25) e nei reparti (-112). A fronte di 33.979 tampon… - COVIDbot_ITA : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-25) e nei reparti (-112). A fronte di 33.979 tampon… - lucarango88 : @RegLombardia ??#Lombardia #Covid_19 #11maggio Casi +788 (819.785 +0,10%) Deceduti +30 (33.235 +0,09%) Guariti +1.7… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

IL GIORNO

Nella propria città di orgine in, particolarmente colpita nella prima fase delad un Paese, in America Latina, dove la possibilità di cura fa i conti con la povertà e con un ...17.55 Lieve aumento casi 6.946,ma 251 vittime Sono 6.946 i nuovi casi diin Italia, in leggero aumento sui 5.080 del giorno prima, con 286mila tamponi processati ...894 e in788.(Adnkronos) – Il Cdm ha deciso “di non impugnare la legge della Regione Basilicata n. 9 del 12/03/2021: ‘Istituzione della Conferenza regionale per la programmazione’; la legge della Regione Abruzzo n ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 6.946 casi positivi da coronavirus e 251 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono ...