Convocati Napoli per la sfida all’Udinese | un rientro per Gattuso

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliUdinese ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #SpeziaNapoli ?? - GuilleTano5 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliUdinese ?? - CalcioNapoli24 : - TuttoFanta : ?#NAPOLI: tra i convocati c’è #Mertens. L'attaccante ha recuperato dall’infortunio alla caviglia. ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Napoli

Calcio News 24

Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei giocatoriper la sfida all'Udinese: rimane indisponibile Koulibaly Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei giocatoriper la sfida all'Udinese. Non ce la fa invece Koulibaly che resta fuori dalla lista. Ecco tutti i nomi dei. Portieri: Meret, Contini, Ospina Difensori: Zedadka, Mario Rui, Di ...Gennaro Gattuso, allenatore del, ha diramato la lista deiper la sfida contro l'Udinese, in programma alle ore 20.45 allo Stadio Maradona. Gara casalinga, valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A ...Riapriranno domani alle 15 i due centri vaccinali chiusi lunedì per mancanza di dosi Pfizer. Nella Mostra d’Oltremare e nell’hangar Atitech di Capodichino, medici e infermieri torneranno a somministra ...Napoli-Udinese alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, ...