Boxe | Joshua provoca Fury | “Basta parole | ora l’azione” E Tyson rispolvera “Dosser” TWEET

(Di martedì 11 maggio 2021) “Sono uno spartano, non mi interessano le questioni economiche, mi interessa combattere“. Lo aveva detto in passato, riferendosi al combattimento da sogno in programma (salvo sorprese) nel 2021 contro Anthonyper l’unificazione delle corone dei pesi massimi. L’accordo per i due incontri però ancora non è stato trovato esui social ha alzato la voce contro il connazionale partendo proprio da quella definizione “Spartan” cheha usato per descriversi: “Sono stanco – ha esordito sui social il pugile di Watford – I miei fans sono stanchi e anche i tuoi. Siamo tutti stanchi delle. Meno, più azione”. Immediata la risposta di, tornato dal Texas dove ha sostenuto l’amico Billy Joe Saunder sconfitto da Canelo. ...

Advertising

sportface2016 : Boxe, slitta #JoshuaFury? Joshua perde la pazienza: 'Basta parola, ora i fatti' - BoxeIl : RT @P4P_Boxe_ITA: Due ex campioni del mondo dei #pesimassimi, #AndyRuizJr? e #JosephParker?, sono recentemente tornati sul ring invogliando… - P4P_Boxe_ITA : Due ex campioni del mondo dei #pesimassimi, #AndyRuizJr? e #JosephParker?, sono recentemente tornati sul ring invog… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Joshua

la Repubblica

Se non è l'incontro più atteso dell'anno, è solo perché Eddie Hearn ha già annunciato da settimane l'accordo per due match tra Anthonye Tyson Fury. Ma per la categoria supermedi l'incontro tra Saul 'Canelo' Alvarez (55 - 1 - 2) e Billy Joe Saunders (30 - 0) rappresenta un evento semplicemente imperdibile. Nella notte tra ...Rientro più complicato del previsto, ma alla fine vincente per Andy Ruiz, il pugile che aveva stupito il mondo battendo Anthonyper il titolo del mondo dei pesi massimi ma che poi, dopo aver perso nettamente nella rivincita, era sparito dai radar per 17 lunghi mesi. Passato sotto la guida di Eddy Reynoso, il coach ...Boxe, Canelo Alvarez vs Saunders stanotte in tv ... è solo perché Eddie Hearn ha già annunciato da settimane l’accordo per due match tra Anthony Joshua e Tyson Fury. Nella notte tra sabato 8 maggio e ..."E’ solo un uomo che indossa dei guantoni". Tyson Fury, uno dei due re dei massimi -è in attesa del match di unificazione con Anthony Joshua- aveva usato questa frase banale per caricare Billy Joe Sau ...