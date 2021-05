Bere bevande zuccherate aumenta il rischio di cancro al colon (Di martedì 11 maggio 2021) Un nuovo studio condotto dalla Washington University School of Medicine di St. Louis ha trovato un legame tra Bere bevande zuccherate e un aumento del rischio di sviluppare il cancro del colon-retto nelle donne sotto i 50 anni. I risultati suggeriscono che il forte consumo di bevande zuccherate durante l’adolescenza (dai 13 ai 18 anni) e l’età adulta può aumentare il rischio di malattia. Lo studio, pubblicato online sulla rivista Gut, fornisce un maggiore supporto per gli sforzi di salute pubblica che incoraggiano le persone a ridurre la quantità di zucchero che consumano. “Il cancro del colon-retto negli adulti più giovani rimane relativamente raro, ma il fatto che i tassi siano ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 11 maggio 2021) Un nuovo studio condotto dalla Washington University School of Medicine di St. Louis ha trovato un legame trae un aumento deldi sviluppare ildel-retto nelle donne sotto i 50 anni. I risultati suggeriscono che il forte consumo didurante l’adolescenza (dai 13 ai 18 anni) e l’età adulta puòre ildi malattia. Lo studio, pubblicato online sulla rivista Gut, fornisce un maggiore supporto per gli sforzi di salute pubblica che incoraggiano le persone a ridurre la quantità di zucchero che consumano. “Ildel-retto negli adulti più giovani rimane relativamente raro, ma il fatto che i tassi siano ...

Ultime Notizie dalla rete : Bere bevande Alimentazione in gravidanza ... cottura e contenitori Riduci il consumo di bevande contenenti caffeina Alimentazione in ... nonché di vitamine, calcio , proteine e bere almeno due litri di acqua al giorno. Dieta Feto Frutta e verdura ...

questo il vero motivo per cui non si dovrebbe mai bere il latte nel bicchiere di vetro Meglio, quindi, o lavare i bicchieri immediatamente dopo averli usati per bere qualsiasi cosa che non sia acqua, oppure riservare alle bevande più 'odorose' un bicchiere apposito. Ma l'alternativa ...

Bere bevande zuccherate aumenta il rischio di cancro al colon

"Il consumo di queste bevande, soprattutto nella prima infanzia, aumenta il rischio di contrarre il cancro al retto" ...

Ogni cinque minuti ti viene ricordato che puoi bere alcol LOSANNA - Nelle città svizzere gli adolescenti tra i 16 ed i 19 anni sono esposti ogni cinque minuti a stimoli legati al consumo di alcol. La rileva uno studio di Dipendenze Svizzera, che parla in que ...

