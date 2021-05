Benevento, interruzione idrica in corso: disagi già dalla serata di ieri (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Gesesa spa comunica che dalle ore 6:00 di questa mattina, come previsto, è stata interrotta la fornitura del Torano Biferno ed attualmente sono a lavoro 16 squadre operative sul tutto il tratto Curti-Benevento. La Gesesa – si legge nella nota – ha eseguito le chiusure stabilite e comunicate nei giorni scorsi, come da programma. Si segnala che, per effetto di una minore fornitura d’acqua nella giornata di ieri e della notte scorsa sull’adduzione del Torano Biferno, i serbatoi della città di Benevento non hanno raggiunto i livelli di carico ottimali, conseguenza anche del maggior assorbimento di acqua da parte dell’utenza nei giorni scorsi e che, di fatto, stanno determinando una minore pressione idraulica nelle reti per cui è prevista l’erogazione frazionata. Gesesa sta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Gesesa spa comunica che dalle ore 6:00 di questa mattina, come previsto, è stata interrotta la fornitura del Torano Biferno ed attualmente sono a lavoro 16 squadre operative sul tutto il tratto Curti-. La Gesesa – si legge nella nota – ha eseguito le chiusure stabilite e comunicate nei giorni scorsi, come da programma. Si segnala che, per effetto di una minore fornitura d’acqua nella giornata die della notte scorsa sull’adduzione del Torano Biferno, i serbatoi della città dinon hanno raggiunto i livelli di carico ottimali, conseguenza anche del maggior assorbimento di acqua da parte dell’utenza nei giorni scorsi e che, di fatto, stanno determinando una minore pressione idraulica nelle reti per cui è prevista l’erogazione frazionata. Gesesa sta ...

