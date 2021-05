Battaglia di Gerusalemme | razzi sulla città e raid sulla Striscia

(Di martedì 11 maggio 2021) Ladidi Gaza. Si contano i primi morti. E tra le vittime ci sono anche bambini. Ormai è difficile non parlare di una vera e propriadifacendo riferimento alla situazione escandescente che si registra all’11 maggio. Da Gaza piovono, Israele procede condi Gaza, asuonano le sirene di allarme come in tempo di guerra. Le schermaglie tra la polizia israeliana e i palestinesi ormai sono degenerate in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Battaglia a Gerusalemme, Hamas lancia razzi sulla città. 'Ha varcato la linea rossa, chi ci attacca pagherà un dur… - Fuxino89 : RT @OizaQueensday: Addirittura la 'battaglia di Gerusalemme', tutto pur di non dire 'apartheid', 'repressione delle forze di occupazione is… - superaggese : RT @ROBZIK: La battaglia di #Gerusalemme sulle prime pagine della stampa internazionale. - vicinolontano : RT @ROBZIK: La battaglia di #Gerusalemme sulle prime pagine della stampa internazionale. - abesibe : RT @OizaQueensday: Addirittura la 'battaglia di Gerusalemme', tutto pur di non dire 'apartheid', 'repressione delle forze di occupazione is… -

Ultime Notizie dalla rete : Battaglia Gerusalemme

In un video diffuso sul web, l'ala militare di Hamas ha affermato: 'ha chiamato, Gaza ha risposto'. Lasulla Spianata delle Moschee si è trasformata in scontro aperto con Gaza ...Lasulla Spianata delle Moschee si è trasformata in scontro aperto con Gaza dopo l'ultimatum ... Cosa è successo - La situazione a- rovente già da alcuni giorni - è cominciata a ...La battaglia sulla Spianata delle Moschee si è trasformata in scontro aperto con Gaza dopo l'ultimatum di Hamas a Israele. Sono 150 i razzi lanciati da Gaza verso Israele: è ...Israele ha effettuato nelle scorse ore raid mirati contro 130 obiettivi palestinesi nella Striscia di Gaza e decine di militanti di Hamas sono stati uccisi. L'emergenza in realtà mai finita ritorna su ...