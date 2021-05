Basket, Gianni Petrucci: “Al Preolimpico ci saranno tutti. Su Messina nuovo CT non dico nulla” (Di martedì 11 maggio 2021) “Al Preolimpico ci saranno tutti, compatibilmente con i calendari”. Parole importanti quelle di Gianni Petrucci, numero uno della pallacanestro italiana, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il Presidente della FIP ha confermato che a Belgrado ci sarà la miglior Italia possibile e che dunque Meo Sacchetti potrà contare anche sui giocatori che attualmente stanno oltre Oceano. Non solo Gallinari, Melli e Mannion, ma anche Paolo Banchero, che ha ricevuto un’investitura davvero molto importante da parte dello stesso Petrucci: “Il futuro è di Banchero, possibile prima scelta NBA, ed anche dei tanti giovani emersi nel nostro campionato”. Un futuro dell’Italia con Banchero in campo e con Ettore Messina in panchina? L’attuale tecnico dell’Olimpia Milano è il primo nome ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) “Alci, compatibilmente con i calendari”. Parole importanti quelle di, numero uno della pallacanestro italiana, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il Presidente della FIP ha confermato che a Belgrado ci sarà la miglior Italia possibile e che dunque Meo Sacchetti potrà contare anche sui giocatori che attualmente stanno oltre Oceano. Non solo Gallinari, Melli e Mannion, ma anche Paolo Banchero, che ha ricevuto un’investitura davvero molto importante da parte dello stesso: “Il futuro è di Banchero, possibile prima scelta NBA, ed anche dei tanti giovani emersi nel nostro campionato”. Un futuro dell’Italia con Banchero in campo e con Ettorein panchina? L’attuale tecnico dell’Olimpia Milano è il primo nome ...

