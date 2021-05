Banca Popolare Sant’Angelo, un annullo postale speciale per i 101 anni (Di martedì 11 maggio 2021) LICATA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Un annullo postale speciale in occasione dei 101 anni della Banca Popolare Sant’Angelo. Sarà disponibile domenica 16 maggio dalle 9 alle 13, presso la sede di Palazzo Frangipane a Licata in occasione della Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio. L’annullo, a disposizione degli appassionati, è di forma circolare e celebra i 101 anni dalla fondazione della Banca con la frase “l’energia del un nuovo inizio”. Al centro campeggia il logo dell’Istituto Popolare, mentre lungo il margine inferiore corre la data del 16 maggio 2021 e il codice di avviamento postale di Licata (92027), comune in provincia di Agrigento, storica sede della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) LICATA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Unin occasione dei 101della. Sarà disponibile domenica 16 maggio dalle 9 alle 13, presso la sede di Palazzo Frangipane a Licata in occasione della Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio. L’, a disposizione degli appassionati, è di forma circolare e celebra i 101dalla fondazione dellacon la frase “l’energia del un nuovo inizio”. Al centro campeggia il logo dell’Istituto, mentre lungo il margine inferiore corre la data del 16 maggio 2021 e il codice di avviamentodi Licata (92027), comune in provincia di Agrigento, storica sede della ...

