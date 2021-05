Atalanta, i convocati per il Benevento: ci sono i big, un solo assente (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Lo aveva annunciato in conferenza stampa Gian Piero Gasperini, sarà uno solo il giocatore dell’Atalanta che salterà il match di campionato con il Benevento. Tra i nerazzurri mancherà esclusivamente il difensore italo-brasiliano Toloi. Ci sono, invece, tutti gli altri big della rosa della Dea. Questi i convocati dell’Atalanta: Caldara, De Roon, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gosens, Hateboer, Ilicic, Kovalenko, Lammers, Maehle, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Palomino, Pasalic, Pessina, Romero, Rossi, Ruggeri, Sportiello, Sutalo e Zapata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Lo aveva annunciato in conferenza stampa Gian Piero Gasperini, sarà unoil giocatore dell’che salterà il match di campionato con il. Tra i nerazzurri mancherà esclusivamente il difensore italo-brasiliano Toloi. Ci, invece, tutti gli altri big della rosa della Dea. Questi idell’: Caldara, De Roon, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gosens, Hateboer, Ilicic, Kovalenko, Lammers, Maehle, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Palomino, Pasalic, Pessina, Romero, Rossi, Ruggeri, Sportiello, Sutalo e Zapata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

