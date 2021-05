Antidoping, niente squalifica per Gasperini: giudizio rinviato (Di martedì 11 maggio 2021) Gasperini non salterà gli ultimi 4 impegni stagionali dell’Atalanta: “irritualità dell’atto di deferimento” e rinvio di un eventuale decisione sul caso Antidoping Restituzione degli atti e rinvio di un eventuale giudizio: il Tribunale nazionale Antidoping non “inguaia” Gian Piero Gasperini, decidendo di concedere all’allenatore dell’Atalanta di concludere il campionato e partecipare agli ultimi 4 impegni stagionali della Dea. Il tecnico dei bergamaschi era stato accusato per aver “insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema Antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. Un possibile stop di 20 giorni che avrebbe impedito a Gasperini di ... Leggi su zon (Di martedì 11 maggio 2021)non salterà gli ultimi 4 impegni stagionali dell’Atalanta: “irritualità dell’atto di deferimento” e rinvio di un eventuale decisione sul casoRestituzione degli atti e rinvio di un eventuale: il Tribunale nazionalenon “inguaia” Gian Piero, decidendo di concedere all’allenatore dell’Atalanta di concludere il campionato e partecipare agli ultimi 4 impegni stagionali della Dea. Il tecnico dei bergamaschi era stato accusato per aver “insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. Un possibile stop di 20 giorni che avrebbe impedito adi ...

Advertising

Gazzetta_it : Tribunale #antidoping #Atalanta, niente squalifica per #Gasperini - aylaf__ : RT @CalcioFinanza: Caso antidoping, niente squalifica per #Gasperini per un cavillo legale - LorDam777 : RT @CalcioFinanza: Caso antidoping, niente squalifica per #Gasperini per un cavillo legale - dadoSuperSantos : RT @CalcioFinanza: Caso antidoping, niente squalifica per #Gasperini per un cavillo legale - SeEarn : GASPERINI, NIENTE SQUALIFICA: UN CAVILLO BUROCRATICO BLOCCA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE ANTIDOPING #Gasperini #no… -