Amici 20, Serena Marchese e Alessandro Cavallo ricevono una proposta di lavoro in comune (Di martedì 11 maggio 2021) A pochi giorni dalla finale di Amici 20 sono giunte delle importanti proposte di lavoro per due ballerini. Si tratta di Serena Marchese e Alessandro Cavallo, a cui è stata avanzata una proposta di contratto in comune da una rinomata compagnia di danza di fama internazionale, che potrebbe quindi vederli collaborare insieme. Questo dopo la semifinale del talent disputata da entrambi i danzatori, che ha decretato l'eliminazione dal talent della ballerina e l'accesso alla finale dello show. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio le importanti novità che vedono coinvolti i due giovani. Amici 20, Serena Marchese e Alessandro Cavallo trionfano nella danza Quando ormai manca poco ...

