Amici 20, Pettinelli asfalta Aka7even. Lui reagisce: scontro senza precedenti (Di martedì 11 maggio 2021) scontro senza precedenti tra Anna Pettinelli e Aka7even. Volano stracci tra i due, il cantante non si trattiene. Sabato scorso è andata in onda un’emozionante semifinale del “contenitore” modello di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 11 maggio 2021)tra Anna. Volano stracci tra i due, il cantante non si trattiene. Sabato scorso è andata in onda un’emozionante semifinale del “contenitore” modello di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

vlntngrll : RT @Cat_Mente: Quel momento in cui la Pettinelli dice ad Aka “se lo sapevo sceglievo Sangiovanni al posto tuo”. Peggio di “ciuccio presuntu… - annakiara119 : RT @Cat_Mente: Quel momento in cui la Pettinelli dice ad Aka “se lo sapevo sceglievo Sangiovanni al posto tuo”. Peggio di “ciuccio presuntu… - Cat_Mente : Quel momento in cui la Pettinelli dice ad Aka “se lo sapevo sceglievo Sangiovanni al posto tuo”. Peggio di “ciuccio… - spritzliscio : Non ho iniziato a seguire amici da subito quindi non sapevo che Luca fosse entrato solo grazie alla Pettinelli PER FORTUNA AAA AAAA #Amici20 - Novanews242 : AMICI 20 Anna Pettinelli durissima contro Aka7even per la finale. -