Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 10-5-2021: la scelta di Samantha Curcio (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi alle 14.45 su Canale 5, vedremo la scelta di Samantha Curcio tra i due corteggiatori rimasti, Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba. Dalle anticipazioni riguardanti la registrazione avvenuta un paio di settimane fa, sappiamo che la tronista ha scelto con modalità del tutto nuove e che in trasmissione è successo qualcosa mai successo prima. Sì, perché la bella e simpatica trentenne ha deciso di chiamare in studio prima la scelta – che è avvenuta alla maniera tradizionale, con petali e ballo – e poi la non scelta, nei confronti della quale ha attuato una sorta di "vendetta". Vediamo dunque cosa è successo e cosa vedremo in onda oggi su Canale 5!

