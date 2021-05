Skriniar | “Conte ha enormi meriti Quando eravamo primi | non voleva che parlassimo di scudetto”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Milan, difensore dell‘Inter, in un’intervista a Sport Aktuality, si è soffermato anche su Antonio, elogiando il suo lavoro. “Quantiha?. Ha una visione di ciò che vuole e la ottiene. Ha vinto molto anche nei club precedenti, ora ha vinto locon l’Inter. Sotto la sua guida, tutto funziona alla perfezione nella squadra. Nella sua prima stagione siamo arrivati ??in finale di Europa League e in Serie A siamo arrivati ??secondi alle spalle della Juventus. Nel secondo anno abbiamo già conquistato lo. Anchenonchedi. Soprattutto fuori dallo spogliatoio. ...

Ma, pur di difendere i big della rosa a cuinon potrebbe certo rinunciare , l'Inter farà ragionamenti anche su altri titolari, importanti ma meno strategici: da Brozovic ao De Vrij, ...Per quanto riguarda il reparto arretrato sia de Vrij - in rete un girone fa - che, che D'... fa capire che grandissimo lavoro ha fatto AntonioDifficile, secondo il Corriere dello Sport, che un aiuto possa arrivare dagli esuberi:. "Sarebbe bello, come nel mondo delle favole, cedere chi non è ritenuto fondamentale e guadagna molto (Sanchez, V ...Raggiunto dal portale slovacco Sport Aktuality, Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha raccontato come il gruppo nerazzurro ha vissuto i giorni immediatamente successivi alla ...