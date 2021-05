Sileri dice che a giugno l’Italia sarà come la Gran Bretagna (Di lunedì 10 maggio 2021) «Il Covid c’è ancora. Fino a che avremo questi numeri di ricoveri in terapia intensiva e decessi, non possiamo abbassare la guardia. Io dico: continuiamo a non fidarci, questo è un virus cattivo». Pierpaolo Sileri, Cinque Stelle, già viceministro della Salute nel Conte 2, ora sottosegretario alla Salute nel governo Draghi, al Corriere dice che la pandemia è tutt’altro che finita. Resta non è pessimista: «Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a 30 milioni di italiani coperti con almeno la prima dose di vaccino». Il sottosegretario rilascia un’intervista anche al Messaggero e dice: «Cosa mi aspetto? Entro due settimane tutte le Regioni in fascia gialla e il coprifuoco alle ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 maggio 2021) «Il Covid c’è ancora. Fino a che avremo questi numeri di ricoveri in terapia intensiva e decessi, non possiamo abbassare la guardia. Io dico: continuiamo a non fidarci, questo è un virus cattivo». Pierpaolo, Cinque Stelle, già viceministro della Salute nel Conte 2, ora sottosegretario alla Salute nel governo Draghi, al Corriereche la pandemia è tutt’altro che finita. Resta non è pessimista: «Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a 30 milioni di italiani coperti con almeno la prima dose di vaccino». Il sottosegretario rilascia un’intervista anche al Messaggero e: «Cosa mi aspetto? Entro due settimane tutte le Regioni in fascia gialla e il coprifuoco alle ...

