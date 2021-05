Serie C, slittano i playoff. Le nuove date (Di lunedì 10 maggio 2021) Con il rinvio della partita fra Triestina e Virtus Verona nella giornata di sabato, la Lega Pro ha rimodulato le date dei play off. Le gare del secondo turno non si giocheranno quindi questo mercoledì giorno 12, ma sono state rinviate al prossimo, ovvero giorno 19. Questo il nuovo calendario: FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica DOMENICA 09 MAGGIO 2021 2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ19 MAGGIO 2021 FASE PLAY OFF NAZIONALE 1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 23 MAGGIO 2021 1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ26 MAGGIO 2021 2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 30 MAGGIO 2021 2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 02 GIUGNO 2021 FINAL FOUR Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 06 GIUGNO 2021 Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ09 GIUGNO 2021 Finale – Gara di Andata DOMENICA 13 GIUGNO 2021 Finale – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ16 GIUGNO 2021 L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Con il rinvio della partita fra Triestina e Virtus Verona nella giornata di sabato, la Lega Pro ha rimodulato ledei play off. Le gare del secondo turno non si giocheranno quindi questo mercoledì giorno 12, ma sono state rinviate al prossimo, ovvero giorno 19. Questo il nuovo calendario: FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica DOMENICA 09 MAGGIO 2021 2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ19 MAGGIO 2021 FASE PLAY OFF NAZIONALE 1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 23 MAGGIO 2021 1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ26 MAGGIO 2021 2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 30 MAGGIO 2021 2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 02 GIUGNO 2021 FINAL FOUR Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 06 GIUGNO 2021 Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ09 GIUGNO 2021 Finale – Gara di Andata DOMENICA 13 GIUGNO 2021 Finale – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ16 GIUGNO 2021 L'articolo proviene da ...

