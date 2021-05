Serafini: “Rebic giocatore atipico, se fossi un ragazzino avrei il poster” (Di lunedì 10 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Luca Serafini, noto giornalista e grande tifoso rossonero, ha parlato di Rebic, autore del 2-0 contro la Juve Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Luca, noto giornalista e grande tifoso rossonero, ha parlato di, autore del 2-0 contro la Juve

Serafini: "Se io fossi un ragazzino avrei in camera il poster di Rebic" Milan News Serafini: “Finché c’è Maldini sono sereno. Rebic? Classe superba” Luca Serafini esalta Ante Rebic e parlando del futuro del Milan si dice tranquillo, grazie alla presenza di Paolo Maldini in dirigenza ...

Serafini: «Se fossi un ragazzino avrei il poster di un rossonero» Luca Serafini, in diretta su Milan TV, ha esaltato un giocatore rossonero più degli altri. Le dichiarazioni del giornalista Luca Serafini, in diretta su Milan TV, ha esaltato un giocatore rossonero pi ...

