Scarpa d’Oro | la classifica attuale | tre “italiani” nella top 10

La classifica attuale della Scarpa d'Oro vede il bomber polacco Lewandowki in testa. nella top 10 anche Ronaldo, Lukaku e Vlahovic La classifica per la Scarpa d'Oro sembra avere già il suo vincitore: al comando con larghissimo vantaggio c'è il bomber polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, nella top 10 anche tre "italiani". Ecco la classifica. 1. Robert Lewandowski (Bayern) 78 punti 2. Lionel Messi (Barcellona) 56 3. Cristiano Ronaldo (Juventus) 54 4.Erling Haaland (Borussia Dortmund) 50 4. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 50 4. André Silva (Eintracht Francoforte) 50 7. Paul Onuachu (Genk) 43.5 8. Karim Benzema(Real Madrid) 42 8. Harry Kane (Genk) 42 8. Romelu Lukaku(Inter) 42

