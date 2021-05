Rinnovo Ranieri: tanti nodi da sciogliere con la Sampdoria, le ultime (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Rinnovo di Ranieri ha un esito ancora imprevedibile: tanti i problemi da risolvere per la Sampdoria, poche le possibilità di trattativa Quattro punti da discutere. Tre problemi da risolvere. Il Rinnovo di Claudio Ranieri è tutto tranne che scontato, date le posizioni delle parti e la difficoltà di trovare un punto di incontro. Il tecnico della Sampdoria, per il momento, non ha esaminato proposte, ha lasciato agire il suo agente, Luca Bascherini, come rivela Il Secolo XIX. Dei quattro punti in discussione il progetto è quello che sembra preoccupare meno, data la disponibilità di Ranieri a calarsi in qualsiasi sarà l’obiettivo della prossima stagione. Certo, parallelamente il tecnico vorrà rassicurazioni sul mercato, ma Massimo Ferrero ha già messo le ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Ildiha un esito ancora imprevedibile:i problemi da risolvere per la, poche le possibilità di trattativa Quattro punti da discutere. Tre problemi da risolvere. Ildi Claudioè tutto tranne che scontato, date le posizioni delle parti e la difficoltà di trovare un punto di incontro. Il tecnico della, per il momento, non ha esaminato proposte, ha lasciato agire il suo agente, Luca Bascherini, come rivela Il Secolo XIX. Dei quattro punti in discussione il progetto è quello che sembra preoccupare meno, data la disponibilità dia calarsi in qualsiasi sarà l’obiettivo della prossima stagione. Certo, parallelamente il tecnico vorrà rassicurazioni sul mercato, ma Massimo Ferrero ha già messo le ...

