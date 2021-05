Riapre la Scala di Milano. Presente anche Liliana Segre (Di lunedì 10 maggio 2021) La riapertura della Scala di Milano dopo la pandemia è avvenuta con un concerto diretto da Riccardo Chailly. Presente Liliana Segre. Milano – Il teatro riparte e lo fa con la riapertura della Scala di Milano. A distanza di sei mesi dal 7 dicembre (la consueta data della Prima), uno dei simboli del nostro Paese ha deciso di riprendere la propria attività con il pubblico Presente e lo ha fatto con un concerto diretto da Riccardo Chailly. Una Prima per pochi intimi (sono circa 500), ma è un primo passo per ritornare a quella normalità che dovrebbe arrivare a breve. Sono presenti molte autorità e personaggi noti per questa ripartenza, con l’obiettivo di consentire il prima possibile di riaprire ad un numero maggiori di spettatori. E ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) La riapertura delladidopo la pandemia è avvenuta con un concerto diretto da Riccardo Chailly.– Il teatro riparte e lo fa con la riapertura delladi. A distanza di sei mesi dal 7 dicembre (la consueta data della Prima), uno dei simboli del nostro Paese ha deciso di riprendere la propria attività con il pubblicoe lo ha fatto con un concerto diretto da Riccardo Chailly. Una Prima per pochi intimi (sono circa 500), ma è un primo passo per ritornare a quella normalità che dovrebbe arrivare a breve. Sono presenti molte autorità e personaggi noti per questa ripartenza, con l’obiettivo di consentire il prima possibile di riaprire ad un numero maggiori di spettatori. E ...

