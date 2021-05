Renzi vuole essere ospite, questa sera, di Report: “Ci metto la faccia” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il polverone di quel filmato mandato in onda, lunedì scorso, da Report ancora non si è fermato. Dopo le accuse mosse da Matteo Renzi a Sigfrido Ranucci e alla Rai, il leader di Italia Viva ha chiesto di poter intervenire nel corso della puntata del programma in onda questa sera su Rai3. Il senatore ed ex Presidente del Consiglio si è rivolto direttamente al conduttore e vice-direttore di RaiTre dicendo di volerci “mettere la faccia” per rispondere alle accuse. Renzi chiede a Ranucci di poter partecipare, questa sera, a Report La richiesta di un confronto pubblico è arrivata attraverso le pagine de Il Corriere della sera, quotidiano a cui ha rilasciato un’intervista dai toni molto polemici: “Sono a disposizione per ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Il polverone di quel filmato mandato in onda, lunedì scorso, daancora non si è fermato. Dopo le accuse mosse da Matteoa Sigfrido Ranucci e alla Rai, il leader di Italia Viva ha chiesto di poter intervenire nel corso della puntata del programma in ondasu Rai3. Il senatore ed ex Presidente del Consiglio si è rivolto direttamente al conduttore e vice-direttore di RaiTre dicendo di volerci “mettere la” per rispondere alle accuse.chiede a Ranucci di poter partecipare,, aLa richiesta di un confronto pubblico è arrivata attraverso le pagine de Il Corriere della, quotidiano a cui ha rilasciato un’intervista dai toni molto polemici: “Sono a disposizione per ...

