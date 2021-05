Positivi al Covid, violano la quarantena per andare in Commissariato per sbrigare alcune pratiche: denunciati (Di lunedì 10 maggio 2021) Pensavano che non sarebbero mai stati scoperti, perciò sono tranquillamente usciti di casa nonostante il divieto di allontanamento – vista la loro Positività al Covid-19 – e sono andati al Commissariato per sbrigare alcune pratiche. Ma, ovviamente, sono stati immediatamente scoperti e gli agenti della Polizia di Stato – Questura di Latina, nella mattinata odierna hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria due cittadini pakistani di 54 e 40 anni, inottemperanti al divieto di allontanamento dalla propria dimora giacché sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria a seguito di Positività al virus Covid-19. I fatti Gli stranieri, in due distinte circostanze, si sono presentati presso il Commissariato di Fondi per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) Pensavano che non sarebbero mai stati scoperti, perciò sono tranquillamente usciti di casa nonostante il divieto di allontanamento – vista la lorotà al-19 – e sono andati alper. Ma, ovviamente, sono stati immediatamente scoperti e gli agenti della Polizia di Stato – Questura di Latina, nella mattinata odierna hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria due cittadini pakistani di 54 e 40 anni, inottemperanti al divieto di allontanamento dalla propria dimora giacché sottoposti alla misura dellaobbligatoria a seguito dità al virus-19. I fatti Gli stranieri, in due distinte circostanze, si sono presentati presso ildi Fondi per il ...

