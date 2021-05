Mara Venier, tra gli ex spunta un principe: ecco di chi si tratta (Di lunedì 10 maggio 2021) Mara Venier fa una rivelazione sulla prossima edizione di Domenica In e racconta per la prima volta di una relazione avuta con un principe Mara VenierLa conduttrice televisiva di Domenica In si è raccontata in una lunga e commovente intervista da Fabio Fazio. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Mamma ti ricordi me?” Mara Venier ha svelato alcuni retroscena intimi del suo passato. Un tuffo indietro nel tempo, fatto proprio con lo stimato collega a Che Tempo che Fa. Mara Venier e il ricordo della madre Elsa Amatissima dal pubblico italiano, Mara Venier ha deciso di raccontarsi a 360 gradi nel salotto di Fabio Fazio. La presentatrice televisiva ha parlato del suo nuovo libro ... Leggi su formatonews (Di lunedì 10 maggio 2021)fa una rivelazione sulla prossima edizione di Domenica In e racconta per la prima volta di una relazione avuta con unLa conduttrice televisiva di Domenica In si è raccontata in una lunga e commovente intervista da Fabio Fazio. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Mamma ti ricordi me?”ha svelato alcuni retroscena intimi del suo passato. Un tuffo indietro nel tempo, fatto proprio con lo stimato collega a Che Tempo che Fa.e il ricordo della madre Elsa Amatissima dal pubblico italiano,ha deciso di raccontarsi a 360 gradi nel salotto di Fabio Fazio. La presentatrice televisiva ha parlato del suo nuovo libro ...

