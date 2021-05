Lo Stargate esiste veramente e si trova in Sri Lanka

Leggi su viagginews

(Di lunedì 10 maggio 2021) Conoscete, il film del 1995? Bene, il portale per l’Universo potrebbe non essere solo finzione, ma in Sripotrebbe essere realtà. La “Porta degli Dei” o detto anchepotrebbere davvero, un vero portale tra gli universi, proprio come quello mostrato nel film del 1995 diretto da Roland Emmerich. In SriL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com