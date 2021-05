LIVE – Giorgi-Sorribes Tormo 6-74 7-67 1-0 | Internazionali BNL d’Italia 2021 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Giorgi-Sorribes Tormo 6-7(4) 7-6(7) 1-0, Internazionali BNL d’Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 10 maggio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo, valida per il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Esordio non semplice per l’azzurra, la quale dovrà fronteggiare il tennis tatticamente indiscutibile della giocatrice spagnola, abile a difendere e contrattaccare, particolarmente a suo agio sulla terra rossa. Dal canto suo, Giorgi tenterà di proporre il proprio tennis, accelerazione dopo accelerazione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, nel corso del tardo pomeriggio della giornata di lunedì 10 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Ile latestuale della disputa tra Camilae Sara, valida per il primo turno degliBNL. Esordio non semplice per l’azzurra, la quale dovrà fronteggiare il tennis tatticamente indiscutibile della giocatrice spagnola, abile a difendere e contrattaccare, particolarmente a suo agio sulla terra rossa. Dal canto suo,tenterà di proporre il proprio tennis, accelerazione dopo accelerazione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, nel corso del tardo pomeriggio della giornata di lunedì 10 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Sorribes Tormo 6-7 (4) 5-2 Internazionali d’Italia DIRETTA: l’azzurra serve per chiudere il 2° s… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Sorribes Tormo 6-7 (4) 6-6 Internazionali d’Italia DIRETTA: nuovo tie-break nel 2° set -… - KalogirosThanos : Live bet / WTA Rome Sara Soribes Tormo - Camila Giorgi: Giorgi (2.12) / 15 units - SSportNetwork : #SuperSportMonday #Tennis #Internazionali #Roma Vittoria lampo per #Musetti, che in vantaggio 6-4 2-0 beneficia del… - corneliride : Fantastica Giorgi brava grintosa bello vederla giocare LIVE Camila Giorgi-Sorribes Tormo 6-7 (4) 6-6, Internazional… -