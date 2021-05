Lione, Garcia in bilico: pronto un ex Juve e Inter per sostituirlo (Di lunedì 10 maggio 2021) Rudi Garcia appare in bilico sulla panchina del Lione, nonostante una stagione ai vertici della Ligue1: ecco chi potrebbe sostituirlo Le strade di Rudi Garcia e del Lione sembrano destinate a dividersi. Secondo quanto riportato da L’Equipe, i francesi sarebbero pronti a dire addio al tecnico ex Roma e avrebbero già scelto il sostituto. Opzionato per la panchina, secondo il quotidiano, Patrick Viera: l’ex grande centrocampista di Juve, Inter e Arsenal verrebbe scelto per il suo profilo Internazionale e per il prestigio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Rudiappare insulla panchina del, nonostante una stagione ai vertici della Ligue1: ecco chi potrebbeLe strade di Rudie delsembrano destinate a dividersi. Secondo quanto riportato da L’Equipe, i francesi sarebbero pronti a dire addio al tecnico ex Roma e avrebbero già scelto il sostituto. Opzionato per la panchina, secondo il quotidiano, Patrick Viera: l’ex grande centrocampista die Arsenal verrebbe scelto per il suo profilonazionale e per il prestigio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sassuolonews : De Zerbi, c'è anche il Lione. Dalla Francia: è in pole per il dopo Garcia - Daniele20052013 : Garcia torna in Italia? Un club di Serie A su di lui. I dettagli - MomentiCalcio : #Fiorentina, a sorpresa per la panchina spunta il nome di #RudyGarcia: l’ex Roma va in scadenza di contratto con il… - sportli26181512 : Lione-Lorient 4-1: Gol e spettacolo nel match della trentaseiesima giornata della Ligue 1. La sfida che metteva di… - sportli26181512 : Lione, colpo Champions per Garcia: poker al Lorient: Sorride l'ex tecnico della Roma che trova tre punti grazie ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Lione Garcia Lione, Garcia in bilico: un ex campione del mondo pronto a sostituirlo Commenta per primo Il futuro di Rudi García all' Olympique Lione non è affatto scontato. Immerso nella lotta per entrare in Champions League, l'allenatore francese non è sicuro di essere il mister dei transalpini anche per il prossimo anno, e secondo L'Équipe ...

Calciomercato Sassuolo: al Lione piace Boga ... il Lione avrebbe messo gli occhi sul numero 7 neroverde. Leggi anche > Arbitro Sassuolo - Juventus: c'è Giacomelli. Precedenti e squadra arbitrale La squadra allenata da Rudi Garcia è in corsa con ...

Lione, Garcia in bilico: un ex campione del mondo pronto a sostituirlo Calciomercato.com Allenamento Lione, Juve e PSG nel mirino di Garcia – VIDEO Mattia De Sciglio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Ancora nuovi contatti con il Barcellona Sta per finire il campionato, stanno per partire le coppe europee... News10 mesi fa Juventus-Roma, ec ...

Lione, Garcia in bilico: pronto un ex Juve e Inter per sostituirlo Rudi Garcia appare in bilico sulla panchina del Lione, nonostante una stagione ai vertici della Ligue1: ecco chi potrebbe sostituirlo Le strade di Rudi Garcia e del Lione sembrano destinate a dividers ...

Commenta per primo Il futuro di Rudi García all' Olympiquenon è affatto scontato. Immerso nella lotta per entrare in Champions League, l'allenatore francese non è sicuro di essere il mister dei transalpini anche per il prossimo anno, e secondo L'Équipe ...... ilavrebbe messo gli occhi sul numero 7 neroverde. Leggi anche > Arbitro Sassuolo - Juventus: c'è Giacomelli. Precedenti e squadra arbitrale La squadra allenata da Rudiè in corsa con ...Mattia De Sciglio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Ancora nuovi contatti con il Barcellona Sta per finire il campionato, stanno per partire le coppe europee... News10 mesi fa Juventus-Roma, ec ...Rudi Garcia appare in bilico sulla panchina del Lione, nonostante una stagione ai vertici della Ligue1: ecco chi potrebbe sostituirlo Le strade di Rudi Garcia e del Lione sembrano destinate a dividers ...