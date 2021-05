(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Le frasi pronunciate da Oresteal termine di Benevento-Cagliari non sono passate inosservate. Laha infatti deciso di aprire undichiarazioni del numero uno giallorosso, che si è scagliato contro l’addetto al var Mazzoleni, reo di aver valutato male il contatto in area tra Asamoah e Viola a sei minuti dal termine. Il patron sannita non aveva usato mezzi termini ai microfoni di Sky lasciandosi andare a una serie di accuse (leggi qui). L’episodio rischia di compromettere seriamente la corsa salvezza del Benevento, che perdendo il confronto diretto con i sardi è sempre più solo al terzultimo posto quando mancano soltanto tre giornate al termine della stagione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Benevento la #Procura federale apre un fascicolo sulle frasi di #Vigorito #Mazzoleni #Var #BeneventoCagliari https://t.co… - anteprima24 : ** La Procura federale apre un fascicolo sulle parole di Vigorito ** - cn1926it : #Benevento, la Procura Federale apre un’inchiesta sulle parole di #Vigorito - sportli26181512 : Benevento: la Procura federale apre un fascicolo sulle frasi di Vigorito: Benevento: la Procura federale apre un fa… - Max_Mogavero : #Benevento, la Procura federale apre un fascicolo sulle parole di Vigorito: il patron verso il deferimento e con lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Procura federale

La, guidata da Giuseppe Chiné, ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Benevento Oreste Vigorito e da alcuni dirigenti del club al termine della gara ...Quanto basta per far sorgere i primi sospetti alla poliziae procedere con il sequestro ... Nonostante laamericana non ipotizzi reati da parte della diva, né sospetti che la Kardashian ...Benevento – Le frasi pronunciate da Oreste Vigorito al termine di Benevento-Cagliari non sono passate inosservate. La Procura federale ha infatti deciso di aprire un fascicolo sulle dichiarazioni del ...La Procura federale guidata da Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo d’indagine sulle parole del presidente del BeneventoOreste Vigorito, e di alcuni dirigenti del club sannita - tra cui Pasquale Fogg ...