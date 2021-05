La lite diventa aggressione | 62enne in ospedale con frattura all’occhio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Nella giornata di oggi i Carabinieri della Stazione di Itri sono intervenuti per un’ai danni di un. Nello specifico, i militari al termine di un’attività di indagine hanno deferito all’A.G. un 31enne del posto per aver picchiato un, provocandogli unaorbitalesinistro. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso di Formia dove la prognosi è stata di 40 giorni. Il 31enne, invece, è stato denunciato per lesioni personali e gravi. Leggi anche: Inferno sulla Pontina, 4 tamponamenti con feriti: traffico paralizzato in entrambe le direzioni su Il Corriere della Città.

