Inter e D' Ambrosio sempre più lontani | gli scenari sul futuro del difensore

Advertising

Gazzetta_it : #DAmbrosio, confronto tra #Marotta e agente: parti lontane, le strade possono dividersi #Mercato #SerieA #Inter… - PaliilaP : @InterCM16 @MatteoTomb Ranocchia, D'Ambrosio, Kolariv e Young sono 4 pippe dal guadagno netto di 9,8 mln, cioè 19,6… - sportli26181512 : D'Ambrosio: l'Inter temporeggia e il Milan resta alla finestra: Fosse per lui avrebbe già messo nero su bianco il s… - Andre_Costa95 : RT @fcin1908it: Inter, D’Ambrosio verso l’addio: “Il Milan si è già mosso. E il giocatore direbbe sì” - battito_inter : RT @fcin1908it: Inter, D’Ambrosio verso l’addio: “Il Milan si è già mosso. E il giocatore direbbe sì” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Ambrosio

Commenta per primo Fosse per lui avrebbe già messo nero su bianco il suo rinnovo con l', ma il club nerazzurro date le note difficoltà sta prendendo tempo e allora Danilo D'sta iniziando a guardarsi intorno con l'ipotesi Milan che rimane forte a parametro zero.Commenta per primo Il futuro di D', in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è ancora indecifrato. L'accordo con l', dove percepisce uno stipendio da 2,4 milioni a stagione , è ancora da trovare, viste le ...2 Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, in scadenza di contratto, con i nerazzurri che hanno l’opzione per il rinnovo, è un po’ più lontano dal club meneghino. Come scrive la Gazzetta dello Sport, ...Commenta per primo Il futuro di D’Ambrosio, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è ancora indecifrato. L’accordo con l’Inter, dove percepisce uno stipendio da 2,4 milioni a stagione, è anco ...