Greta Scarano: perché l’attrice non è sposata e non ha figli (Di lunedì 10 maggio 2021) Protagonista di ‘Chiamami ancora amore’ e ‘Speravo de morì prima’, . (screenshot video)Forse è l’attrice italiana del momento: dopo aver recitato nel ruolo di Antonia nel Metodo Catalanotti, ultimo episodio del Commissario Montalbano, Greta Scarano è apparsa in una serie di fiction di un certo successo, a partire da ‘Speravo de morì prima’, la mini serie dedicata alla figura dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>> Montalbano, l’ultimo episodio: Il metodo Catalanotti In queste settimane, va invece in onda una fiction Rai che sta riscuotendo un certo successo: si tratta di “Chiamami ancora amore”, in cui l’attrice interpreta Anna, compagna di vita di Enrico, personaggio interpretato da un altro bravissimo attore romano, ovvero Simone Liberati. Con la fama, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021) Protagonista di ‘Chiamami ancora amore’ e ‘Speravo de morì prima’, . (screenshot video)Forse èitaliana del momento: dopo aver recitato nel ruolo di Antonia nel Metodo Catalanotti, ultimo episodio del Commissario Montalbano,è apparsa in una serie di fiction di un certo successo, a partire da ‘Speravo de morì prima’, la mini serie dedicata alla figura dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>> Montalbano, l’ultimo episodio: Il metodo Catalanotti In queste settimane, va invece in onda una fiction Rai che sta riscuotendo un certo successo: si tratta di “Chiamami ancora amore”, in cuiinterpreta Anna, compagna di vita di Enrico, personaggio interpretato da un altro bravissimo attore romano, ovvero Simone Liberati. Con la fama, ...

Advertising

conlalunapiena : Qua solo per Greta Scarano e Simone Liberati #chiamamiancoraamore - SMSNEWSOFFICIAL : Intervista con #GretaScarano, protagonista della serie #chiamamiancoraamore: “Essere liberi significa condividere l… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Chiamami ancora amore: i protagonisti raccontano la serie - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Torna su Rai1 “Chiamami ancora amore”. Con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Torna su Rai1 “Chiamami ancora amore”. Con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi -