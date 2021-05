Grandi (Unhcr): 'Guardia Costiera libica? I migranti salvati in mare finiscono in un sistema di abusi' (Di lunedì 10 maggio 2021) L'immigrazione resta un punto nodale, uno scoglio su cui l'Europa va a sbattere puntualmente ogni anno senza prendere una decisione unanime e soprattutto di lunga durata. "Per gestire le migrazioni ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 maggio 2021) L'immigrazione resta un punto nodale, uno scoglio su cui l'Europa va a sbattere puntualmente ogni anno senza prendere una decisione unanime e soprattutto di lunga durata. "Per gestire le migrazioni ...

Advertising

robtic58 : RT @davcarretta: Per par condicio ANSA oggi ha titolato su UNHCR che avrebbe detto di coinvolgere di più le istituzioni in Libia nei soccor… - Dondolino72 : RT @davcarretta: Per par condicio ANSA oggi ha titolato su UNHCR che avrebbe detto di coinvolgere di più le istituzioni in Libia nei soccor… - ElisabettaCose3 : RT @davcarretta: Per par condicio ANSA oggi ha titolato su UNHCR che avrebbe detto di coinvolgere di più le istituzioni in Libia nei soccor… - FrancescoPonzin : RT @davcarretta: Per par condicio ANSA oggi ha titolato su UNHCR che avrebbe detto di coinvolgere di più le istituzioni in Libia nei soccor… - StefanoFeltri : RT @davcarretta: Per par condicio ANSA oggi ha titolato su UNHCR che avrebbe detto di coinvolgere di più le istituzioni in Libia nei soccor… -