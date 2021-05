Grande Fratello Vip 6, Martina di Amici nel cast? Signorini sarebbe interessato (Di lunedì 10 maggio 2021) Uscita alla quinta puntata del serale di Amici, Martina Miliddi è una delle protagoniste dell’ultima edizione del programma. La ballerina di latino-americano, nel team Cuccarini-Arisa, ha attirato l’attenzione del pubblico. Non solo per il suo talento, ma anche per il suo legame con due allievi della scuola, ovvero Aka7even e Raffaele Renda. Con il primo, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 10 maggio 2021) Uscita alla quinta puntata del serale diMiliddi è una delle protagoniste dell’ultima edizione del programma. La ballerina di latino-americano, nel team Cuccarini-Arisa, ha attirato l’attenzione del pubblico. Non solo per il suo talento, ma anche per il suo legame con due allievi della scuola, ovvero Aka7even e Raffaele Renda. Con il primo, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

