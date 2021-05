Gazzetta: oggi Gasperini rischia la squalifica di 20 giorni (a meno di un rinvio) (Di lunedì 10 maggio 2021) La Gazzetta scrive che oggi il giudice deciderà in merito alla richiesta squalifica di venti giorni a Gasperini per insulti a un ispettore antidoping. La squalifica è stata richiesta dal procuratore Pierfilippo Laviani. oggi alle 15 ci sarà l’udienza dibattimentale davanti al tribunale nazionale antidoping. Tre i possibili sviluppi della vicenda, scrive la Gazza. Uno: l’udienza, alla quale Gasp parteciperà “da remoto” affiancato dai legali dell’Atalanta, viene rinviata per motivi tecnico giuridici. Due: il tecnico viene ascoltato ma il giudice si riserva di decidere più avanti. Tre: il giudice decide. Di limitarsi a una (pesante) multa o di squalificare il tecnico, che in quel caso non potrebbe avere contatti di nessun tipo con tesserati: niente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021) Lascrive cheil giudice deciderà in merito alla richiestadi ventiper insulti a un ispettore antidoping. Laè stata richiesta dal procuratore Pierfilippo Laviani.alle 15 ci sarà l’udienza dibattimentale davanti al tribunale nazionale antidoping. Tre i possibili sviluppi della vicenda, scrive la Gazza. Uno: l’udienza, alla quale Gasp parteciperà “da remoto” affiancato dai legali dell’Atalanta, viene rinviata per motivi tecnico giuridici. Due: il tecnico viene ascoltato ma il giudice si riserva di decidere più avanti. Tre: il giudice decide. Di limitarsi a una (pesante) multa o dire il tecnico, che in quel caso non potrebbe avere contatti di nessun tipo con tesserati: niente ...

