(Di lunedì 10 maggio 2021) "L'e la Dieta Mediterranea vengono attaccate in maniera inappropriata ma combatteremo, ci difenderemo e vinceremo perché il governo e il Parlamento sono tutti dalla stessa parte, non sono ...

Advertising

fisco24_info : Federalimentare: 'L'Italia è sotto attacco dal Nutriscore agli insetti, ma vincerà': La denuncia del presidente del… -

Ultime Notizie dalla rete : Federalimentare Italia

Tiscali.it

"L'e la Dieta Mediterranea vengono attaccate in maniera inappropriata ma combatteremo, ci ... Così Ivano Vacondio, presidente di, commenta con l'Adnkronos le recenti iniziative in ...... malgrado malcelati tentativi provenienti da alcuni paesi di indurre l'ad ammorbidire la propria posizione in merito'. Queste le parole del presidente di, Ivano Vacondio, ...Ad avanzare queste richieste con una mozione ad hoc sono i consiglieri di minoranza a Vignola della Lega, di Fdi e di Vignola per tutti ...Dalla filiera agroalimentare e dal mondo del beverage soddisfazione per la decisione del governo di rimandare a gennaio 2022 la plastic tax ...