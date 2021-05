Esonero Pirlo, alla Continassa è in corso un vertice societario: le ultime (Di lunedì 10 maggio 2021) Il futuro di Andrea Pirlo è più che mai in bilico dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan: vertice societario alla Continassa Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus appare più che mai in bilico dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan che potrebbe compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. Come appreso da Juventusnews24, è in corso un vertice societario alla Continassa per decidere il futuro del tecnico e valutare l’ipotesi dell’Esonero e della conferma fino a fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il futuro di Andreaè più che mai in bilico dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan:Il futuro di Andreasulla panchina della Juventus appare più che mai in bilico dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan che potrebbe compromettere la qualificazioneprossima Champions League. Come appreso da Juventusnews24, è inunper decidere il futuro del tecnico e valutare l’ipotesi dell’e della conferma fino a fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

