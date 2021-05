Epic Games attacca Apple: '128 milioni di utenti iPhone hackerati e non informati' (Di lunedì 10 maggio 2021) Il processo tra Apple ed Epic Games continua anche questa settimana e sono stati svelati nuovi dettagli abbastanza importanti. I creatori di Fortnite hanno infatti rivelato che Apple non avrebbe avvisato un grande numero di utenti di un malware che ha rubato dati sensibili. Questo hacking sarebbe fatto risalire al lancio di iPhone 6S. I ricercatori della sicurezza informatica avrebbero infatti identificato 40 app dannose con il codice 'XCodeGhost' sull'App Store, un numero che ora è arrivato alla cifra di 4.000 app. Tutte queste app contenevano un codice che aggiungeva l'iPhone infetto a una botnet, rubando così informazioni dell'utente. Epic Games avrebbe accusato quindi Apple di non aver detto a 128 ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021) Il processo traedcontinua anche questa settimana e sono stati svelati nuovi dettagli abbastanza importanti. I creatori di Fortnite hanno infatti rivelato chenon avrebbe avvisato un grande numero didi un malware che ha rubato dati sensibili. Questo hacking sarebbe fatto risalire al lancio di6S. I ricercatori della sicurezzaca avrebbero infatti identificato 40 app dannose con il codice 'XCodeGhost' sull'App Store, un numero che ora è arrivato alla cifra di 4.000 app. Tutte queste app contenevano un codice che aggiungeva l'infetto a una botnet, rubando così informazioni dell'utente.avrebbe accusato quindidi non aver detto a 128 ...

