Crimi ad assemblea M5S | iscritti voteranno nuovo statuto di Conte

(Di lunedì 10 maggio 2021) Giuseppesottoporrà all'deglidel Movimento 5 stelle la proposta di un, per recepire anche quelle che erano le richieste degli stati generali. Non si tratterà di ...

Advertising

VELOSPORT1960 : Secondo quanto apprende l'Adnkronos, un nutrito gruppo di deputati avrebbe deciso l'auto-convocazione dopo la bocci… - fisco24_info : M5S, deputati convocano assemblea martedì: Secondo quanto apprende l'Adnkronos, un nutrito gruppo di deputati avreb… - BonaMassimo : @MisssFreedom @jacopo_iacoboni @la_kuzzo L'on. Crimi ha commesso un errore: ha modificato lo statuto senza ricordar… -

Ultime Notizie dalla rete : Crimi assemblea

Agenzia askanews

Lo ha detto, secondo quanto riferiscono fonti interne, il capo politico reggente Vitoall'congiunta dei parlamentari stellati. In serata, ha annunciatoa deputati e senatori, ...Ma quel "legale rappresentante" in questo momento non c'è, visto che la carica di Vito" il reggente - è stata prorogata oltre il limite consentito, e nonostante nel frattempo l'...Lo ha detto, secondo quanto riferiscono fonti interne, il capo politico reggente Vito Crimi all'assemblea congiunta dei parlamentari stellati.In serata, ha annunciato Crimi a deputati e senatori ...Il reggente grillino parla ai senatori: "Mi sono informato stamattina. Non ci sono dubbi sul fatto che sia il rappresentante legale del Movimento". L'ennesima puntata della guerra tra Conte e Casalegg ...