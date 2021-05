**Covid: Sgarbi, 'mi hanno contestato 8 verbali per violazioni dpcm, metteteveli nel …'** (Di lunedì 10 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

Adnkronos : “I gallismi portano sfiga”, @VittorioSgarbi contro #Galli. - fisco24_info : Covid, Sgarbi: '8 verbali per violazione dpcm, multe illegittime': Le sanzioni, spiega il critico d'arte, 'sono sta… - TV7Benevento : **Covid: Sgarbi, 'mi hanno contestato 8 verbali per violazioni dpcm, metteteveli nel ...'**... - sasy_1996 : @myrtamerlino Il covid muore e nasce ogni volta che i tg ne vogliono parlare, anche Sgarbi ha sputtanato lei e quel… - RobertoZucchi11 : Sgarbi ? “Più chiudono, più morti ci sono! Bocelli maltrattato per il suo coraggio sul Covid” -