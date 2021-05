Covid, “Report Oms ritirato per pressioni dei cinesi” (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ex funzionario dell’Oms Zambon parla del Report ritirato e delle pressioni cinesi alle spalle della decisione di ‘oscurare’ il documento. Ospite di Lucia Annunziata a Mezz’Ora in più, in onda su RAI TRE, Francesco Zambon è tornato a parlare del Covid, delle responsabilità dell’Oms, delle pressioni della Cina e del Report della discordia che è diventato un caso nazionale e internazionale. CoronavirusZambon parla del rapporto Francesco Zambon è l’ex funzionario dell’Oms venuto alla ribalta dopo la pubblicazione del Report nel quale si parlava della reazione dell’Italia all’emergenza Covid, della mancanza di un piano pandemico aggiornato e degli errori commessi nelle prime settimane. Il rapporto poi divenuto famoso perché ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ex funzionario dell’Oms Zambon parla dele dellealle spalle della decisione di ‘oscurare’ il documento. Ospite di Lucia Annunziata a Mezz’Ora in più, in onda su RAI TRE, Francesco Zambon è tornato a parlare del, delle responsabilità dell’Oms, delledella Cina e deldella discordia che è diventato un caso nazionale e internazionale. CoronavirusZambon parla del rapporto Francesco Zambon è l’ex funzionario dell’Oms venuto alla ribalta dopo la pubblicazione delnel quale si parlava della reazione dell’Italia all’emergenza, della mancanza di un piano pandemico aggiornato e degli errori commessi nelle prime settimane. Il rapporto poi divenuto famoso perché ...

Advertising

istsupsan : #covid ?? Età mediana al decesso mai così bassa da marzo 2020, 7??7?? anni. Questo, insieme all’andamento ??di incide… - Agenas_Salute : RT @istsupsan: #covid ?? Età mediana al decesso mai così bassa da marzo 2020, 7??7?? anni. Questo, insieme all’andamento ??di incidenza e ric… - news_mondo_h24 : Covid, “Report Oms ritirato per pressioni dei cinesi” - andreamerloK : RT @1972book: Francesco Zambon fu uno degli autori del report OMS poi ritirato per le pressioni dei cinesi e del team Speranza: parlava dei… - CrBarbarini : @spighissimo Non si spulcia niente carissimo @davidefaraone . I numeri sono veritieri ( -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Report Zucchi, precisazioni ...è stata effettuata nel contesto delle restrizioni imposte per far fronte alla pandemia da Covid - ... nel confermare quanto sopra rappresentato, segnala altresìche, nell'ambito del Report citato nella ...

Vaccini, in Italia già somministrate oltre 24 milioni di dosi In Italia superata quota 24 milioni di somministrazioni di dosi di vaccino anti Covid. Secondo il report diffuso dal Presidenza del Consiglio, struttura del Commissario Straordinario Covid - 19 e Ministero della Salute, la giornata di ieri si è chiusa arrivando a un totale di 24.

Covid, l'ex funzionario Oms Zambon: "Report ritirato per pressioni cinesi" TGCOM Verdi: “Dichiarare la provenienza dei prodotti di origine animale nelle mense dell’Alto Adige” L’anno del Covid è stato anche l’anno dello smart working, un’autentica rivoluzione per molti lavoratori e l’Istituto Mckinsey fa luce sulle trasformazioni a cui il mondo del lavoro dovrà adeguarsi.

Coordinatore emergenza Covid in Sicilia “trend in netta discesa” L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

...è stata effettuata nel contesto delle restrizioni imposte per far fronte alla pandemia da- ... nel confermare quanto sopra rappresentato, segnala altresìche, nell'ambito delcitato nella ...In Italia superata quota 24 milioni di somministrazioni di dosi di vaccino anti. Secondo ildiffuso dal Presidenza del Consiglio, struttura del Commissario Straordinario- 19 e Ministero della Salute, la giornata di ieri si è chiusa arrivando a un totale di 24.L’anno del Covid è stato anche l’anno dello smart working, un’autentica rivoluzione per molti lavoratori e l’Istituto Mckinsey fa luce sulle trasformazioni a cui il mondo del lavoro dovrà adeguarsi.L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.