Covid e riaperture: dai matrimoni alle palestre, il cronoprogramma del Governo (Di lunedì 10 maggio 2021) L’Italia si prepara a ripartire: tra cinema, ristoranti, teatri, sport, palestre, piscine e matrimoni. Ecco su cosa sta lavorando il Governo. Il settore matrimoni è fortemente in crisi , è di questo è ben consapevole Mariastella Gelmini: “Moltissimi futuri sposi e operatori del wedding, mi hanno scritto e io li rassicuro: il Governo ci sta lavorando e sulla base dell’andamento dei contagi presto daremo una data per la ripresa perché i matrimoni vanno programmati per tempo. E lo stesso vale per lo sport. Già in settimana ci saranno cabine di regia con il Cts per dare date a questi settori”. Il settore matrimoni prevede una ripartenza dal 1° giugno, con banchetti rigorosamente all’aperto, mascherine e ospiti distanziati. Probabile riapertura per piscine e ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 10 maggio 2021) L’Italia si prepara a ripartire: tra cinema, ristoranti, teatri, sport,, piscine e. Ecco su cosa sta lavorando il. Il settoreè fortemente in crisi , è di questo è ben consapevole Mariastella Gelmini: “Moltissimi futuri sposi e operatori del wedding, mi hanno scritto e io li rassicuro: ilci sta lavorando e sulla base dell’andamento dei contagi presto daremo una data per la ripresa perché ivanno programmati per tempo. E lo stesso vale per lo sport. Già in settimana ci saranno cabine di regia con il Cts per dare date a questi settori”. Il settoreprevede una ripartenza dal 1° giugno, con banchetti rigorosamente all’aperto, mascherine e ospiti distanziati. Probabile riapertura per piscine e ...

