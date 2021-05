Contraffazione, sequestrati 13mila ‘pezzi’ Iveco a Como: perquisizioni anche in Campania (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una vera e propria fabbrica di produzione del falso in grado di immettere sul mercato decine di migliaia di pezzi di ricambio per autoveicoli contraffatti” è stata scoperta dalla Gdf di Como a Guanzate (Como). Sono state rinvenute moltissime scatole ancora imballate contenenti pezzi di ricambio per motori “non originali e compatibili con i modelli Iveco”, di provenienza extra Ue, che venivano estratti, marchiati con i loghi e nuovamente confezionati in scatole, comprensive di codice a barre ed etichette, del tutto identiche a quelle originali: in tutto, riferisce la Gdf, 13mila pezzi. All’interno del capannone sono stati sequestrati 980 pezzi di ricambi (frizioni e filtri d’aria), 84.000 confezioni ed adesivi contraffatti, 3.000 pezzi di ricambi automobilistici ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una vera e propria fabbrica di produzione del falso in grado di immettere sul mercato decine di migliaia di pezzi di ricambio per autoveicoli contraffatti” è stata scoperta dalla Gdf dia Guanzate (). Sono state rinvenute moltissime scatole ancora imballate contenenti pezzi di ricambio per motori “non originali e compatibili con i modelli”, di provenienza extra Ue, che venivano estratti, marchiati con i loghi e nuovamente confezionati in scatole, comprensive di codice a barre ed etichette, del tutto identiche a quelle originali: in tutto, riferisce la Gdf,pezzi. All’interno del capannone sono stati980 pezzi di ricambi (frizioni e filtri d’aria), 84.000 confezioni ed adesivi contraffatti, 3.000 pezzi di ricambi automobilistici ...

