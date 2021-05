Como | stamperia abusiva di ricambi auto | Gdf sequestra 13mila pezzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - La Guardia di finanza hato a Guanzate, in provincia di, una fabbrica di produzione del falso, in grado di immettere sul mercato decine di migliaia didio contraffatti perveicoli. In un capannone industriale rispetto i militari hanno trovato numerosissime scatole ancora imballate, contenentidio per motori non originali e compatibili con i modelli Iveco, di provenienza extra Ue, che venivano estratti, marchiati con i loghi del brand e nuovamente confezionati in scatole, comprensive di codice a barre ed etichette, del tutto identiche a quelle originali, con tanto di dicitura apposita 'genuine parts'. Nel capannone sono statiti 980di ...