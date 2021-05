Catania-Foggia, Baldini amareggiato: “Cè rammarico, nulla da rimproverare ai ragazzi” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Catania cede al Foggia e saluta già al primo turno i playoff.Santana: “Gol al Catania speciale, voglio che il Palermo torni grande”I rossoneri si sono imposti per 3-1 in casa della compagine etnea grazie a una prestazione esaltante che gli ha regalato il derby contro il Bari. Il tecnico dei rossazzurri, Francesco Baldini, intervenuto in mixed zone, ha espresso tutta la propria amarezza per la sconfitta rimediata.Palermo, operazione Juve Stabia: serve una vittoria per qualificarsi ai playoff nazionali"C'è rammarico, non siamo stati noi. Meritavamo di passare in vantaggio, poi abbiamo perso lucidità e ci siamo innervositi dopo il gol subito. Non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi. Mio futuro? La società al momento ha pensieri più importanti di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilcede ale saluta già al primo turno i playoff.Santana: “Gol alspeciale, voglio che il Palermo torni grande”I rossoneri si sono imposti per 3-1 in casa della compagine etnea grazie a una prestazione esaltante che gli ha regalato il derby contro il Bari. Il tecnico dei rossazzurri, Francesco, intervenuto in mixed zone, ha espresso tutta la propria amarezza per la sconfitta rimediata.Palermo, operazione Juve Stabia: serve una vittoria per qualificarsi ai playoff nazionali"C'è, non siamo stati noi. Meritavamo di passare in vantaggio, poi abbiamo perso lucidità e ci siamo innervositi dopo il gol subito. Non mi sento diai. Mio futuro? La società al momento ha pensieri più importanti di ...

