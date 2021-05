Call of Duty Warzone: in arrivo su mobile? (Di lunedì 10 maggio 2021) Tramite un post sul proprio profilo Linkedin, Activision ha rivelato di stare lavorando a una versione per mobile di Call of Duty Warzone Il mercato del videogioco per piattaforma mobile è in espansione continua da diversi anni e, di conseguenza, non ci sorprende che Activision si stia operando per rendere giocabile Call of Duty Warzone da questo tipo di piattaforme. Da quanto pubblicato di recente dall’azienda, appare infatti estremamente probabile che la versione free to play dell’amato gioco di guerra sia destinata a divenire accessibile anche da cellulare. Call of Duty Warzone su mobile: la conferma arriva da Activision Il fatto che Activision sia seriamente intenzionata a ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 10 maggio 2021) Tramite un post sul proprio profilo Linkedin, Activision ha rivelato di stare lavorando a una versione perdiofIl mercato del videogioco per piattaformaè in espansione continua da diversi anni e, di conseguenza, non ci sorprende che Activision si stia operando per rendere giocabileofda questo tipo di piattaforme. Da quanto pubblicato di recente dall’azienda, appare infatti estremamente probabile che la versione free to play dell’amato gioco di guerra sia destinata a divenire accessibile anche da cellulare.ofsu: la conferma arriva da Activision Il fatto che Activision sia seriamente intenzionata a ...

