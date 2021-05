Calcio | Ventura | ' Salernitana? promozione meritata | felice per la città'

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Unae conquistata sul campo". Lo ha detto Giampiero, ex allenatore della, all'Adnkronos, in merito allain Serie A di qeust'ultima, conquistata oggi con la vittoria per 0 a 3 sul campo del Pescara. "Faccio i miei complimenti a Castori - ha proseguito- e ci tengo a esprimere tutta la mia gioia per Fabiani e tutta ladi Salerno, perché so quanto conta questa. Una giornata da ricordare".

...la tifoseria imputava la mancata qualificazione ai playoff sotto la guida di Gian Piero, ...Mezzaroma a una manifestazione d'interesse indetta dal Comune di Salerno per far rinascere il...Napoli- Gian Pieroè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli. ...Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Una promozione meritata e conquistata sul campo". Lo ha detto Giampiero Ventura, ex allenatore della Salernitana, all'Adnkronos, in merito alla promozione in Serie A di qe ...Rotondo 3-0 del Sora sul Villalba nella sesta giornata di Eccellenza girone C,giocata allo stadio Claudio Tomei. Bianconeri che si confermano al primo posto in classifica con 13 punti (+2 ...